Представлены брутальные внедорожники Karlmann King

Компания Karlmann King приехала на Шанхайский автосалон и представила три автомобиля, которые получили названия Zr, Ti и Pt, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Karlmann King Zr построен на платформе внедорожника Ford F-450 и оснащен двигателем V10 объемом 6,8 л. Цена начинается с отметки 175 000 долларов, всего будет выпущено 10 таких автомобилей.

Названия моделей компания Karlmann King берёт из периодической системы химических элементов (таблицы Менделеева). Zr - это цирконий, Pt - платина, Ti - титан. Karlmann King Zr - двухдверный внедорожник с пятью сиденьями и дверями-ножницами, которые поднимаются вертикальной, как у суперкаров. Производитель заявляет, что это может пригодиться, если водитель застрянет глубоко в грязи.

Karlmann King Pt - это "супервнедорожник", который будет доступен с 4 или 6 местами/ Karlmann King Ti - большой бизнес-внедорожник, который будет включать шесть мест.