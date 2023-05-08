Chery тестирует внедорожник iCar 03

Компания Chery уже тестирует на дорогах общего пользования внедорожный электромобиль iCar 03, который станет первенцем бренда iCar Motors, представленного накануне открытия Шанхайского автосалона.

Концепт-кар был показан всего три недели назад, а теперь производитель испытывает предсерийную версию, которая должна выйти уже в этом году. Весь кузов оклеен маскировочной пленкой, за которой легко просматривается ранее показанный iCar 03 со скрытыми дверными ручками.

В салоне будут установлены экраны приборной панели и мультимедийной системы, камера распознавания лица водителя и огромная панорамная крыша. Внутри автомобиль напоминает Jetour T-1. Обе модели получили аналогичные разделительные тоннели с двумя ручками по бокам и большой парящий экран.

Габаритные размеры составляет 4371 х 1909 х 1709 мм, при этом на момент анонса упоминались размеры 4200 х 1830 х 1700 мм. Запас хода автомобиля при полностью заряженном аккумуляторе будет составлять более 500 км. А позже ожидается выход версии с запасом хода 1000 км.

iCar 03 будет оснащен электродвигателем, который по мощности будет соответствовать 2,5-литровому турбомотору. В оснащение войдет система iCar Smart Cabin с более чем 20 датчиками и 10 режимами движения. iCar 03 предложит автопилот уровня L2+, при котором руки с руля убирать нельзя.