Radford показал суперкар Type 62-2 в специальной версии для Пайкс-Пик

Британская компания Radford показала суперкар Type 62-2 в спецверсии для Пайкс-Пик. В 2021 году возродили ателье Radford, которое представило первую за полвека новую модель - разработанный совместно с фирмой Lotus спорткар Type 62-2, в котором объединились доработанная платформа Lotus Evora и дизайн гоночной модели образца 1969 года. За два прошедших года компания обкатала и начала выпуск дорожных автомобилей, но решила, что ей этого мало и анонсировала участие с новинкой в культовой гонке Pikes Peak International Hill Climb, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Агрессивным кузовом с развитыми сплиттером, массивным антикрылом, гигантским диффузором, закрылками на порогах и воздухозаборником на крыше дело не ограничилось. Фактически для Pikes Peak International Hill Climb машину построили заново. Если у дорожного Radford Type 62-2 в основе лежит алюминиевое шасси, то гоночный суперкар построен вокруг углепластикового монокока.

Кроме того, новинка получила новые передний и задний подрамники, а также подвеску с изменённой геометрией. Топовый вариант дорожного купе оснащается компрессорным 608-сильным 3,5-литровым V6 от Toyota, но у гоночной машины от стандартного двигателя остался только блок цилиндров - всё остальное переработано. 710-сильный агрегат работает на особой топливно-масляной смеси, разработанной Mobil1 специально под новый мотор.

Также машина получила новые карбон-керамические тормоза AP Racing и покрышки-слики Yokohama на облегчённых колёсах с моногайкой. Radford Type 62-2 Pikes Peak Edition за счёт отказа от внутренней отделки, облегчённого аккумулятора, 70 различных деталей, напечатанных на 3D-принтере, примерно на 200 кг легче, чем дорожный автомобиль.

860-килограммовый суперкар получил единственное место пилота, установленное по центру. В гонку на Пайкс-Пик новинку поведёт известный американский гонщик и шоумен Таннер Фауст. В 2023 году пройдёт уже 101-й в истории старт на гору Пайкс-Пик - легендарная трасса в штате Колорадо примет участников Pikes Peak International Hill Climb 25 июня - но впервые в заездах примет марка Radford и впервые с 1986 года в гонке стартует машина в культовой ливрее JPS.