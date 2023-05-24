«Китайский Suzuki Jimny» оказался гораздо дешевле, чем ожидалось

Полностью электрический городской кроссовер Baojun Yep или "Китайский Suzuki Jimny", как его окрестили с момента анонса, скоро появится на китайском рынке. Его характеристики и цены яыли раскрыты до официального запуска. Оказалось, что Baojun Yep будет стоить от 11 885 долларов, хотя ранее сообщалось, что автомобиль будет стоить от 14 180 долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, его габариты составляют 3381 х 1685 х 1721 мм при колесной базе 2110 мм. Он более чем на 600 мм короче Suzuki Jimny. Он получил два 10,25-дюймовых экрана, а также четыре места.

Baojun Yep имеет один электродвигатель на задней оси, который развивает мощность 68 л.с. и 140 Нм крутящего момента. Его максимальная скорость ограничена 100 км/ч. Что касается аккумулятора, то его хватает на 303 км по циклу CLTC. Вы можете зарядить АКБ от 30% до 80% за 35 минут.

Базовая версия получит светодиодные фары, двойной экран, подогрев передних сидений, AutoHold, систему управления температурой аккумулятора и камеру заднего вида. Она также имеет электрическую регулировку сиденья водителя, четыре порта USB и четыре динамика.

За 13 300 долларов покупатели получают автомобиль, который оснащен системой помощи при вождении ADAS с адаптивным круиз-контролем, предупреждением о выходе из полосы движения, помощью в удержании полосы движения, предупреждением о лобовом столкновении, мониторингом слепых зон, автономным экстренным торможением. Также есть камеры кругового обзора и автоматическая система помощи при парковке.