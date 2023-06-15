Раскрыта стоимость внедорожника Tank 400

В Китае раскрыли стоимость очередного гражданского "танка" - внедорожника Tank 400. Причем речь не о традиционной версии с обычным турбированным ДВС, а о гибридной Hi4-T, которую также получит Tank 500. Как пишет ресурс "Китайские автомобили", стоимость гибридного Tank 400 будет находиться у отметки в 300 тыс. юаней (примерно 42 тыс. долларов), а продажи должны стартовать уже в июле, передает Day.Az.

Немало, но, во-первых, речь идет о машине размерами с Toyota Land Cruiser 300 (габариты составляют 4985 х 1960 х 1905 мм при колёсной базе 2850 мм). Во-вторых, гибриды дороже обычных бензиновых версий. В данном случае используется связка из 2,0-литрового турбомотора и электромотора (в сумме - 408 л.с.), а также 9-ступенчатого "автомата". До 100 км/ч такой автомобиль сможет разогнаться за 6,9 с.

Несмотря на нарочито брутальный дизайн, Tank 400 ориентирован не на охотников и рыболовов, а на молодежь. Те, кто живут в городе, смогут передвигаться дешево и бесшумно - на чистом электричестве автомобиль способен проехать около 100 км. Ну а уже во время вылазок на природу автомобиль сможет продемонстрировать свой незаурядный внедорожный потенциал. Тут пригодится и большой клиренс, и короткие свесы.

Внутри брутальность ничего не выдает, наоборот, тут много "фишек", которые как раз оценят молодые и ориентированные на технологии пользователи. Так, Tank 400 получил полностью цифровую приборную панель с экраном диагональю 12,3 дюйма, медиасистему с очень большим экраном диагональю 16,2 дюйма, проекционный дисплей и беспроводную зарядку сразу для двух смартфонов.