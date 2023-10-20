Представлен спортивный седан Dongfeng

19 октября компания Dongfeng опубликовала официальные изображения своего чисто электрического седана eπ 007 (кодовое название S73). Модель 007 ранее появилась в китайском MIIT под названием 001. Новый автомобиль будет официально представлен 6 ноября, а предварительные продажи, как ожидается, начнутся в конце года, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

eπ - это бренд Dongfeng, который специализируется на чисто электрических транспортных средствах, чтобы помочь Dongfeng достичь 100% электрификации к 2024 году. По словам Dongfeng, "e" означает электрон, а "π" отражает научный дух людей, стремящихся исследовать неизведанное.

Dongfeng eπ 007, позиционируемый как чисто электрический седан, имеет размеры 4880 х 1895 х 1460 мм и колесную базу 2915 мм. Сбоку линия крыши спускается вниз к задней части автомобиля, что сочетается с безрамными дверями-ножницами, скрытыми дверными ручками, черными боковыми юбками и колесными дисками с пятью спицами. Новый автомобиль предложит несколько вариантов дисков, дополнительные суппорты, камеры и лидары.

Основанный на архитектуре Dongfeng Quantum, 007 будет оснащен системой трансмиссии Dongfeng Mach E, электрической архитектурой SOA, а также будет поддерживать быструю зарядку. Клиенты могут выбирать версии как с одним, так и с двумя двигателями. Одномоторная версия малой мощности оснащена электродвигателем на 216 л.с., а одномоторная версия повышенностью - электродвигателем на 271 л.с.. Двухмоторная версия оснащена двумя электродвигателями мощностью по 271 л.с.

В автомобилей установлена аккумуляторная батарея литий-железо-фосфатного типа. При быстрой зарядке пополнение аккумулятора с 30% до 80% занимает 26 минут. Кроме того, в будущем Dongfeng eπ 007 также будет иметь гибридную версию, но конкретная информация пока не разглашается.