Совершенно новый Dacia Duster 2024

Несмотря на то, что Dacia является бюджетным автопроизводителем, компания отмечает, что примерно 70% ее клиентов выбирают более дорогие комплектации. Новый Duster 2024 предложит упрощенную линейку, состоящую из четырех комплектаций, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Начальная версия Essential включает фиксированные рейлинги на крыше, шесть подушек безопасности и задние датчики парковки. В комплектации Expression появляются цифровая кабина, 17-дюймовые легкосплавные диски, камера заднего вида и другие опции.

Более оснащенный вариант Journey оснащен 18-дюймовыми колесами, противотуманными фарами, автоматическим кондиционером, беспроводным зарядным устройством для смартфона, информационно-развлекательной системой Media Nav Line и звуковой системой Arkamys 3D с 6 динамиками.

Наконец, флагманское исполнение Extreme оснащено модульными рейлингами на крыше, моющейся обивкой TEP MicroCloud, резиновыми ковриками, системой YouClip 3-в-1, электрическими зеркалами и акцентами цвета медно-коричневого цвета.

В то время как Dacia исторически экономила средства, не включая в базовые версии системы помощи водителю (ADAS), новый Duster теперь должен соответствовать нормативным требованиям. В результате он предлагает ряд функций безопасности, включая автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков, предупреждение о превышении скорости, помощь при парковке задним ходом, сигнал экстренной остановки, предупреждение о выходе из полосы движения, помощь в удержании полосы движения, предупреждение о внимании водителя, автоматические фары и вызов службы экстренной помощи.

Точные цены на комплектации будут объявлены дополнительно, но Dacia пообещала, что Duster будет иметь "самые доступные цены в своем сегменте", а генеральный директор компании Денис Ле Вот подтвердил, что новое поколение будет иметь стартовую цену ниже 20 000 евро.

Как и предшественник, новый внедорожник будет производиться на заводе в Питешти в Румынии. По данным компании, около 1000 автомобилей сходят с завода каждый день, в результате чего совокупный объем производства составил 2,2 миллиона единиц с момента дебюта первого поколения в 2010 году.