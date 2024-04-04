Tesla планирует вложить миллиарды в Индию

Tesla планирует вложить 2-3 миллиарда долларов в строительство завода в Индии, передает Day.Az.

По данным Financial Times, ссылающейся на неназванные осведомленные источники, представители Tesla уже в этом месяце посетят Индию для поиска места, где американская компания могла бы построить свой завод. Среди наиболее предпочтительных штатов для индийского завода Tesla называются Махараштра, Гуджарат и Тамил Наду, где уже есть автомобильные предприятия других компаний и соответствующая инфраструктура. Инвестиции в новый завод могут составить от $2 млрд до $3 млрд.

О планах Tesla в Индии стало известно после того, как власти страны разработали меры по повышению инвестиционной привлекательности страны для производителей электромобилей. В прошлом месяце правительство снизило импортные тарифы для профильных производителей, которые вложат в местное производство не менее $500 млн.

Кроме того, в июне прошлого года Илон Маск встречался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча состоялась в Нью-Йорке и прошла в рамках трехдневного визита господина Моди в США. По итогам встречи Илон Маск заявил, что его компания собирается выйти на рынок Индии как можно скорее.

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