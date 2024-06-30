Новая BMW M3 сохранит бензиновый турбомотор. А М4 — нет

BMW оставит новому седану M3 бензиновый турбомотор и лишит его купе М4. Немецкий автопроизводитель рассчитывает играть на два поля - BMW намерена развивать линейку электромобилей, выпуская в том числе и "заряженные" электромобили BMW M, но при этом отказываться от спортивных машин с классическими бензиновыми двигателями компания тоже не намерена. Но один нюанс всё-таки есть. Баварцы не оставят фанатам выбора между кузовами - тип силовой установки у седана M3 и купе M4 будет разным и с этим ничего не поделаешь, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Как сообщает BMW Blog со ссылкой на инсайдеров, текущее поколение моделей останется в производстве до 2027 года - рестайлинговый вариант M3 и M4 дебютирует до конца года и это будет последняя модернизация для спорткаров BMW в их текущем виде. В конце 2026 года появится новая генерация BMW 3-Series, а в 2027-2028 годах появится следующая BMW M3 - и она сохранит бензиновый двигатель.

Вместе с этим подразделение BMW M намерено выпустить "заряженный" электромобиль, который будет продаваться параллельно с классической моделью с ДВС - это позволит марке расширить аудиторию за счёт покупателей, которые больше не хотят иметь дел с бензиновым мотором и готовы приобрести спортивный автомобиль с электрической силовой установкой.

При этом выбор останется только у поклонников седанов и универсалов, поскольку выпускать новое поколение купе BMW M4 с бензиновым двигателем планов у компании нет. Но есть небольшой шанс, что ситуация может измениться в зависимости от трендов, поскольку новые "эмки" появятся не раньше конца 2027 - начала 2028 года, а окончательные планы немецкая марка утверждает лишь за 18 месяцев до дебюта новинок.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!