Владельцы Tesla жалуются

Владельцы автомобилей Tesla сообщают о проблемах с последней версией программного обеспечения "полного автономного вождения" (FSD), которое, по их словам, заставляет машины проезжать на красный свет, передает Day.Az со ссылкой на futurism.com.

Одним из пользователей Reddit, столкнувшимся с этой проблемой, был водитель, который написал: "К счастью, я остановил автомобиль до того, как он проехал на светофоре, но надеюсь, Tesla осознает, что их программное обеспечение сейчас находится на очень опасном уровне". Другой пользователь добавил: "У меня тоже такое случалось раз или два на скорости ниже 30 миль в час. Из-за этого у меня проблемы с доверием".

На YouTube появилось видео, демонстрирующее проблему. Водитель автомобиля, снявший видео, воскликнул: "Не делай этого! Это красный свет", когда машина пыталась проехать на красный свет на перекрёстке в центре города Ньюарк, штат Нью-Джерси.