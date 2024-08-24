Владельцы Tesla жалуются - ВИДЕО
Владельцы автомобилей Tesla сообщают о проблемах с последней версией программного обеспечения "полного автономного вождения" (FSD), которое, по их словам, заставляет машины проезжать на красный свет, передает Day.Az со ссылкой на futurism.com.
Одним из пользователей Reddit, столкнувшимся с этой проблемой, был водитель, который написал: "К счастью, я остановил автомобиль до того, как он проехал на светофоре, но надеюсь, Tesla осознает, что их программное обеспечение сейчас находится на очень опасном уровне". Другой пользователь добавил: "У меня тоже такое случалось раз или два на скорости ниже 30 миль в час. Из-за этого у меня проблемы с доверием".
На YouTube появилось видео, демонстрирующее проблему. Водитель автомобиля, снявший видео, воскликнул: "Не делай этого! Это красный свет", когда машина пыталась проехать на красный свет на перекрёстке в центре города Ньюарк, штат Нью-Джерси.
Обвинения в проезде на красный свет вызывают особую обеспокоенность, поскольку Tesla уже находится под федеральным расследованием из-за причастности её программного обеспечения к авариям, по меньшей мере 13 из которых закончились смертельным исходом.
Кроме того, Tesla вынесен выговор за недостаточные меры по решению этой проблемы, а также за то, что компания вводила общественность в заблуждение, преувеличивая возможности своих беспилотных автомобилей.
Эти проблемы возникают на фоне планов Илона Маска по запуску роботакси, которые также столкнулись с проблемами, связанными с авариями, сбоями и критикой среди пешеходов.
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