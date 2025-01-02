Шпионы сфотографировали универсал Zeekr 007 для Европы
Появились новые шпионские фотографии универсала Zeekr. Новинка проходит серию дорожных испытаний перед запуском на европейском рынке. На снимках, которые публикует CarNewsChina, универсал напоминает силуэтом тот, которые был изображен на неофициальных рендерах Sugar Design - с сильно заваленными передними стойками и покатой линией крыши. Спереди же прототип повторяет седан 007, с которым новинка должна разделить платформу SEA и силовые установки. Полноценная премьера и старт продаж в Европе ожидаются в течение 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
По неофициальной информации, новинка получит литий-железо-фосфатную батарею емкостью 75 либо 100 киловатт-часов. Модификаций будет несколько: с задним приводом и одним электромотором либо полным приводом и двухмоторной установкой. Запас хода - более 800 километров. Ожидается, что в оснащение 007 войдёт интеллектуальная система вождения Haohan 2.0, которая насчитывает три десятка датчиков.
Больше подробностей и шпионских фотографий появится в ближайшие месяцы.
Параллельно Zeekr готовится к запуску первого гибрида. Его премьера состоится на автосалоне в Шанхае весной, а у дилеров новинка появится во второй половине следующего года. По предварительным данным, это будет крупный кроссовер, который сможет двигаться без запуска ДВС на низких скоростях и подключать его к колесам при движении по магистралям. В остальное время топливный мотор будет играть роль генератора.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре