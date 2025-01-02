Шпионы сфотографировали универсал Zeekr 007 для Европы

По неофициальной информации, новинка получит литий-железо-фосфатную батарею емкостью 75 либо 100 киловатт-часов. Модификаций будет несколько: с задним приводом и одним электромотором либо полным приводом и двухмоторной установкой. Запас хода - более 800 километров. Ожидается, что в оснащение 007 войдёт интеллектуальная система вождения Haohan 2.0, которая насчитывает три десятка датчиков.

Больше подробностей и шпионских фотографий появится в ближайшие месяцы.

Параллельно Zeekr готовится к запуску первого гибрида. Его премьера состоится на автосалоне в Шанхае весной, а у дилеров новинка появится во второй половине следующего года. По предварительным данным, это будет крупный кроссовер, который сможет двигаться без запуска ДВС на низких скоростях и подключать его к колесам при движении по магистралям. В остальное время топливный мотор будет играть роль генератора.