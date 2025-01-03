Производство автомобилей Tesla упало

Американский производитель электромобилей Tesla в 2024 году сократила производство машин по сравнению с 2023-м. Согласно опубликованному релизу компании, в 2024 году она выпустила 1,77 млн автомобилей. Годом ранее Tesla выпустила 1,85 млн машин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, в 2024 году Tesla произвела на 72,5 тыс. машин меньше, чем в 2023-м.

В четвертом квартале 2024 года производство Tesla снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 459,45 тыс. машин. Вместе с тем, продажи автомобилей Tesla в последнем квартале 2024 года выросли на 2,3%, до 495,57 тыс. автомобилей.