Австралийский миллиардер получил эксклюзивный гиперкар за 3 млн долларов

Фирма Koenigsegg опубликовала изображения гиперкара Jesko в исполнении KNC Gold Leaf.

Как передает Day.Az, его главное достоинство - оформление кузова, в котором использованы "голый" карбон и акценты из 24-каратного золота.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на CarBuzz, единственный в мире гиперкар с такой отделкой и правым рулем построили для австралийского миллиардера Адриана Портелли, и обошелся он ему примерно в 3 млн долларов.

Аббревиатуру KNC фирма расшифровывает как Koenigsegg Naked Carbon. Кузовные панели гиперкара по этой технологии не покрываются лаком или краской, а проходят особую температурную обработку и полируются. В итоге поверхность панелей демонстрирует характерный рисунок углеволокна. Золотом отделаны некоторые внешние детали - например, законцовки аэродинамических элементов и пилоны боковых зеркал.

Базой для особого исполнения стал Koenigsegg Jesko в версии Attack. Она сохраняет штатную силовую установку мощностью 1 600 лошадиных сил, но отличается от обычного Jesko ориентированностью на трек, что выражается в модифицированных аэродинамике и настройках подвески.

Новый гиперкар стал для бренда завершением юбилейного года - в 2024-м фирме Koenigsegg исполнилось 30 лет. Год назад Koenigsegg уже показывала подобное купе, но оно имело чуть иную отделку и левый руль. Имеется уникальная "золотая" версия и у модели Regera. В сентябре такой гиперкар выставляли на продажу, оценив его в эквивалент 4.7 млн долларов.