Названы пять существенных минусов современных автомобильных двигателей

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал о минусах современных автомобильных двигателей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сравнивая поршни моторов девяностых годов и современные, можно отметить, что в прошлом веке эта ответственнейшая деталь была достаточно массивной. Современные, Т-образные поршни за счет малой высоты буквально перекашиваются в цилиндрах, что ухудшает работу колец", - сказал Ревин.

Он также отметил, что коленчатые валы делают из стали или высокопрочного чугуна. Однако у современных моторов эта деталь недолговечна.

Рабочая температура моторов девяностых годов обычно не превышала 85°С. Сегодня многие моторы работают при температурах, превышающих 100°С. Малейшая негерметичность системы приводит к перегреву двигателя, отметил эксперт.

Непосредственный впрыск топлива на бензиновых силовых агрегатах приводит к зарастанию впускных клапанов грязью и "встрече" с поршнем, пояснил Ревин.

Кроме того, у моторов с турбиной масло в турбокомпрессоре нагревается до очень высоких температур и быстро деградирует. Если возникнет течь, то масло быстро закончится.