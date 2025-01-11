У кроссовера Hyundai Creta появилась электрическая версия

Компания Hyundai рассекретила свою первую новинку в 2025 году - электрическую версию компактного паркетника Creta. Электрокросс с "фамилией" Electric пока адресован только Индии. Как и "традиционную" индийскую Крету, которая пережила радикальный рестайлинг, "зеленый" SUV будут производить локально, передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru.

От модели с ДВС кроссовер Hyundai Creta Electric отличился не только начинкой, но и дизайном. Так, электрический паркетник получил другие бамперы и оригинальные 17-дюймовые колеса. Вместо радиаторной решетки - заглушка с пиксельным узором, в которую спрятан лючок для зарядки. Кроме того, в переднем бампере имеются активные заслонки.

В салоне Creta Electric - иной руль. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок, тогда как у "традиционного" паркетника селектор коробки расположен на центральном тоннеле. Наконец, между передними креслами электрокара установили "парящую" консоль.

Hyundai Creta Electric имеет один электромотор на передней оси, однако его характеристики пока не раскрыты. Зато в компании рассказали о батарее: у нее два варианта - емкостью 42 или 51,4 кВт*ч. С базовым аккумулятором кроссовер проедет 390 км по индийскому циклу ARAI, с топовым - 473 км. Кабель для зарядки можно хранить в отсеке под капотом. Также сообщается, что с более мощной батареей электрокросс способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Полноценную премьеру Hyundai Creta Electric проведут в рамках индийской выставки Bharat Mobility Show, которая откроется в середине января.