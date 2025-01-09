Когда заселятся первые жители инновационного города Toyota?

Японский автогигант Toyota Motor объявил о планах заселения первой сотни жителей в инновационный город у подножия горы Фудзи уже этой осенью.

Как передает Day.Az, информация об этом исходит из сообщения компании. Первыми жителями Woven City станут преимущественно сотрудники Toyota и члены их семей. В рамках начального этапа население города планируется постепенно увеличить до 2 тысяч человек.

"В этом году начнется заселение первых жителей, постепенно будем вдыхать жизнь в Woven City. Мы стремимся ускорить процесс тестирования и разработки новых технологий в этом городе", - заявил председатель Toyota Акио Тойода на пресс-конференции на выставке CES в Лас-Вегасе.

Пять лет назад А.Тойода, будучи тогда президентом компании, представил планы создания этой "живой лаборатории", заявив, что город станет полностью экологичным и продемонстрирует достижения в области искусственного интеллекта, передовой робототехники, беспилотных автомобилей и умных домов. Однако он не будет открыт для широкой публики как минимум два года.

Председатель Toyota признал, что проект может никогда не стать прибыльным.

"Принесет ли Woven City прибыль Toyota? Возможно, нет. Как глобальная компания, мы считаем своей обязанностью инвестировать в наше общее будущее", - отметил он.

Ключевой частью более широкой инициативы Toyota является новая программная платформа и операционная система для автомобилей под названием Arene, разработанная для ускорения процесса создания машин и снижения затрат. Компания планирует внедрить эту систему в 2025 году и сделать ее основным компонентом электромобилей следующего поколения, начиная с 2026-го.