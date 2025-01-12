Ram обновил пикапы 2500 и 3500 Heavy Duty: три главных изменения

Утверждается, что с обновлением Ram 2500 стал быстрее: с 0 до 60 миль в час (96 километров в час) пикап разгоняется за 6,9 секунды, что на 1,1 секунды быстрее, чем раньше.

Помимо дизеля Cummins в моторной гамме по-прежнему присутствует и бензиновый 6,4-литровый Hemi V8, вот только он чуть потерял в мощности (-5 сил) и теперь развивает 411 лошадиных сил.

Самые заметные изменения в дизайне экстерьера - это двухъярусная передняя оптика и новый капот с воздухозаборником, а также преобразившиеся боковые зеркала и фонари. Из оснащения заявлены экран мультимедийной системы диагональю 8,4, 12 либо 14,5 дюйма (в зависимости от комплектации), а также опциональный 10,25-дюймовый дисплей для пассажира спереди. Помимо этого, в список оборудования входят 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и аудиосистема премиум-класса Harman Kardon с 17 динамиками.

Ram 2500 и 3500 2025 года должны появиться в дилерских центрах США в первом квартале этого года, цены уже объявлены. Начальный Ram 2500 стоит от 47 560 долларов, 3500 - от 48 565.