Ram обновил пикапы 2500 и 3500 Heavy Duty: три главных изменения - ФОТО
Пикапы Ram 2500 и 3500 Heavy Duty перешли в 2025 год с улучшениями. Главным новшеством моделей 2025 модельного года стал модернизированный дизельный двигатель Cummins. Рядная "шестерка" получила новый турбокомпрессор и другие улучшения, в результате чего ее отдача возросла на 10 лошадиных сил, до 435 сил и 1458 Нм крутящего момента. В числе других изменений - восьмидиапазонный автомат, который пришел на смену шестидиапазонному, и возможность буксировать прицеп массой до 16,6 тонны, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
В Ram рассказали, какие именно улучшения получила дизельная "шестерка": двигатель объемом 6,7 литра обзавелся новой головкой блока, другой топливной магистралью, новым турбокомпрессором, иными впуском и масляным фильтром. И теперь такой мотор доступен не только тяжелой версии 3500 HD, но и "младшему" 2500. Что касается автоматической коробки передач, то вместо автомата Chrysler или Aisin автопроизводитель начал устанавливать ZF PowerLine.
Утверждается, что с обновлением Ram 2500 стал быстрее: с 0 до 60 миль в час (96 километров в час) пикап разгоняется за 6,9 секунды, что на 1,1 секунды быстрее, чем раньше.
Помимо дизеля Cummins в моторной гамме по-прежнему присутствует и бензиновый 6,4-литровый Hemi V8, вот только он чуть потерял в мощности (-5 сил) и теперь развивает 411 лошадиных сил.
Самые заметные изменения в дизайне экстерьера - это двухъярусная передняя оптика и новый капот с воздухозаборником, а также преобразившиеся боковые зеркала и фонари. Из оснащения заявлены экран мультимедийной системы диагональю 8,4, 12 либо 14,5 дюйма (в зависимости от комплектации), а также опциональный 10,25-дюймовый дисплей для пассажира спереди. Помимо этого, в список оборудования входят 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и аудиосистема премиум-класса Harman Kardon с 17 динамиками.
Ram 2500 и 3500 2025 года должны появиться в дилерских центрах США в первом квартале этого года, цены уже объявлены. Начальный Ram 2500 стоит от 47 560 долларов, 3500 - от 48 565.
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