Раскрыто количество предзаказов на электрокары возрожденного Scout

За электрокарами возрожденной марки Scout выстроилась очередь. С момента премьеры внедорожника Scout Traveler и пикапа Terra прошло меньше трех месяцев, и за это время было собрано полсотни тысяч заявок на их покупку - об этом рассказал генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм. Обе модели электрические и имеют двухмоторный полный привод с межколесными дифференциалами. И Traveler, и Terra ориентированы на серьезное бездорожье: у них 305-миллиметровый дорожный просвет, шины внешним диаметром 35 дюймов и усиленная подвеска для жестких условий эксплуатации, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Бренд Scout в 60−80-е годы прошлого века принадлежал International Harvester. В 2021 году права на этот товарный знак перешли Volkswagen Group в результате поглощения Navistar International, преемницы International Harvester. Несколько лет спустя Volkswagen объявил, что марка Scout возродится - под этим названием будут продаваться электрические пикапы и внедорожники.

Первенцы Scout "новой волны" дебютировали осенью 2024-го - Terra и Traveler. Тогда же был открыт прием предварительных заказов, хотя до запуска моделей на рынок еще несколько лет - их придется ждать аж до 2027-го.

Однако двухлетнее ожидание не остановило 50 тысяч американцев, которые оформили заявки и выстроились в очередь за новинками Scout. Подкупила их, по всей видимости, относительно скромная цена (меньше 60 тысяч долларов), внедорожные возможности Terra и Traveler и дизайн в стиле ретро.

Внедорожник Traveler и пикап Terra - рамные, у них механические блокировки межколесных дифференциалов и отличная геометрическая проходимость: дорожный просвет с шинами внешним диаметром 35 дюймов превысит 305 миллиметров, глубина преодолеваемого брода - 900 миллиметров. Также в ходе премьеры для обеих моделей были обещаны размыкаемый передний стабилизатор и усиленная подвеска, которая станется частью опционального оборудования. Электрокары смогут буксировать прицепы массой 3,3-4,5 тонны и перевозить до 900 килограммов груза.

Запас хода на одной зарядке превысит 800 километров. Батарея работает под напряжением 800 вольт, поддерживает зарядку с мощностью до 350 киловатт и может использоваться для питания внешних потребителей.