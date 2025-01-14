Раскрыто количество предзаказов на электрокары возрожденного Scout
За электрокарами возрожденной марки Scout выстроилась очередь. С момента премьеры внедорожника Scout Traveler и пикапа Terra прошло меньше трех месяцев, и за это время было собрано полсотни тысяч заявок на их покупку - об этом рассказал генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм. Обе модели электрические и имеют двухмоторный полный привод с межколесными дифференциалами. И Traveler, и Terra ориентированы на серьезное бездорожье: у них 305-миллиметровый дорожный просвет, шины внешним диаметром 35 дюймов и усиленная подвеска для жестких условий эксплуатации, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Бренд Scout в 60−80-е годы прошлого века принадлежал International Harvester. В 2021 году права на этот товарный знак перешли Volkswagen Group в результате поглощения Navistar International, преемницы International Harvester. Несколько лет спустя Volkswagen объявил, что марка Scout возродится - под этим названием будут продаваться электрические пикапы и внедорожники.
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