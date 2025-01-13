Названы самые вредные зимние заблуждения автовладельцев

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Игорь Кацубо перечислил заблуждения автовладельцев, которые в разы могут сократить срок службы любой машины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое заблуждение - не прогревать мотор. В реальности пяти минут достаточно для прогрева силового агрегата и коробки передач. Только начинать движение нужно с минимальными оборотами двигателя и плавно.

Также некоторые водители резко стартуют и тормозят. Однако это наносит вред даже хорошо прогретому мотору. Также при таком обращении с автомобилем быстро выходят из строя ступичные подшипники и шины.

Чтобы войти в поворот, водители иногда используют стояночный тормоз. Это приводит к быстрому растягиванию тросика стояночного тормоза, а затем система вообще перестает работать. Следующее, что выходит из строя - тормозные суппорта.

Некоторые автовладельцы не моют машину зимой. Однако это приводит к коррозии кузова. Из-за грязи также происходит окисление контактов, разрушается изоляционный слой электропроводки.

Есть автомобилисты, которые ставят машину на хранение во дворе и ее заваливает снегом. Автомобилей с абсолютно герметичным салоном не бывает, и поэтому тающий снег постепенно проникает внутрь и повреждает отделку салона. Влага также уничтожает детали подвески, трансмиссии, тормозной системы и сам мотор.