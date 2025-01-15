Faraday Future готовит минивэн и кроссовер

Faraday Future обещает выпустить навороченные, но доступные электрокары. Китайско-американский стартап запустил производство своей первой модели, кроссовера FF 91, весной 2023 года, а теперь готовится расширять гамму. Согласно недавнему анонсу, на который ссылается Carscoops, Faraday Future готовит линейку электрокаров X, в которую войдут кроссовер и минивэн - оба получат оригинальную эмблему, указывающую на принадлежность к отдельной серии, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Минивэн, который в самом Faraday Future именуют новаторским AI-MPV, назовут Super One. Судя по пока единственному размытому изображению, у электрокара будут стандартные для минивэна пропорции с сильно заваленными передними стойками и коротким капотом. В компании заявили, что стоить машина будет значительно дешевле конкурентов. Engadget, в свою очередь, пишет, что у минивэна будут два ряда сидений с отделкой из кожи, а в список оснащения войдут подогрев и массаж - функции будут доступны не только водителю, но и всем пассажирам.

Также в линейку X войдет крупный кроссовер FX 6, который, по предварительным данным, будут продавать за 30-50 тысяч долларов - довольно скромная цена для "навороченного" электрокара американского производства. Подробности об этой модели могут появиться уже весной этого года.

Помимо Super One и FX 6, в разработке находится и FX 5 - кроссовер, которому обещана цена в 20-30 тысяч долларов (2-3 миллиона рублей). В Faraday Future его охарактеризовали как "спортивный AI-EV с просторным салоном".

Как минимум одна из перечисленных моделей может встать на конвейер уже в конце этого года, однако точных сроков пока нет.