Ателье Pininfarina переключилось на автодома

Продажи начнутся с AI-Thu (Transformer Home Unit) - это стационарный "умный" дом, который устанавливается в любом месте в качестве временного жилья. Его площадь - 37,2 квадратного метра без учета веранды-патио. AI-Thu может трансформироваться, превращаясь из офиса в спальню или в гостиную.

Цена AI-Thu - 98 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей). Дом оснащен солнечными панелями мощностью пять киловатт, системой сбора воды и "умными" помощниками на базе искусственного интеллекта.

Вторая модель - это AI-THd, или AI Transformer Home Drivable, который, как следует из названия, является полноценным домом на колесах и может ездить. Его "фишка" - в изменяемой длине. В разложенном виде площадь внутренних помещений равна 37,2 квадратного метра, а в сложенном - 18,1. Кабину можно превратить в кабинет или дополнительную спальню.

Те же 37,2 квадратного метра - площадь комнат в прицепе AI-Tht (Transformer Home Trailer) длиной 7,3 метра. Как и в других моделях, в AI-Tht помещения можно легко подстраивать под нужды владельцев.

В конце прошлого года Brabus показал роскошный автодом на базе Mercedes-Benz Actros. Внутри расположили кухню-гостиную, спальню и душевуюдва, а за развлечение жильцов отвечают 43-дюймовых 4K-телевизора и игровая консоль Sony PlayStation 5. Цена намного выше, чем у Pininfarina: от 1,26 миллиона евро без учета налогов.