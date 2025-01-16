Названы самые популярные китайские автобренды

Ассоциация легковых автомобилей Китая (CPCA) опубликовала отчет о продажах автомобилей китайскими брендами за 2024 год, сообщает carnewschina.com. Совокупный объем продаж десяти крупнейших китайских автомобильных компаний за прошлый год составил 22,8 млн единиц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, больше всего в прошедшем году было продано автомобилей BYD - 3,7 млн штук. На втором месте находится Geely с результатом 1,77 млн единиц. Третье место занимает компания FAW-Volkswagen, которая продала 1,6 млн машин.

В топ-10 вошли Changan (1,36 млн авто), Chery (1,35 млн авто), SAIC-Volkswagen (1,2 млн авто), SAIC-GM-Wuling (824 тыс. авто), FAW-Toyota (798 тыс. авто), GAC-Toyota (770 тыс. авто), Tesla China (657 тыс. авто).

До этого стало известно, что китайский Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в России по итогам 2024 года. В 2024 году продажи этой модели увеличились в 1,5 раза и составили 8,8 тыс. экземпляров.

На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в 2024 году разошелся тиражом в 64,8 тыс. машин. Третье место занимает Chery Tiggo 4 Pro с результатом 52,7 тыс. единиц. Далее следует Lada Niva Travel, показатель которого в прошлом году составил 50 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Monjaro - 47,8 тыс. проданных автомобилей.