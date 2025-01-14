В США шестой год подряд упали продажи Jeep

Продажи автомобилей Jeep в США падают шестой год подряд. Производитель кроссоверов и внедорожников закончил 2024 год в минусе на девять процентов. За двенадцать месяцев покупателей нашли 587 725 автомобилей Jeep, хотя маркетологи не раз заявляли об амбициях ежегодно продавать по миллиону единиц только на рынке США. В 2018 году повод для оптимизма был: тогда удалось реализовать 973 тысячи новых "Джипов", но с тех пор ситуация только ухудшалась, передает Day.Az со ссылкой на Motor

В актив прошлый год могут занести две модели: флагманский Wagoneer (и Grand Wagoneer) продавались на 48% (и 13%) лучше, хотя это наиболее маржинальные продукты Jeep. Совокупные продажи превысили отметку 55 тысяч штук, что намного лучше показателей 2023 года (40 тысяч штук). Также до 111 тысяч единиц выросли продажи Compass (+16%).

Все остальные модели в упадке. Культовый Wrangler закрыл год в минусе на три процента, продажи Gladiator упали на 24%, а Grand Cherokee нашёл на 12% меньше покупателей. Именно Grand Cherokee лидирует в абсолютном зачете по количеству продаж (216 тысяч машин). Также в этом году сняли с производства Renegade и Cherokee: их остатки в совокупности дали 11 тысяч продаж.

Надежда в 2025 году на электромобили Wagoneer S, недавно вышедшие на рынок. Также подстегнуть продажи может выпуск гибридных версий Gladiator и Wagoneer. Наконец, в течение года состоится мировая премьера нового Compass.