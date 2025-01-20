Renault показала стильный интерьер нового электрокара Twingo. На выставке в Брюсселе дебютировал близкий к серии шоу-кар, который в 2026 году станет серийным городским электромобилем. Renault Twingo четвёртого поколения отличился хитрой фактурой тканевых кресел и дверных карт, сохранил привычные блоки управления климатом и физические основные кнопки, впечатлил подрулевой "кочергой" выбора ездовых режимов, не забыв о сенсорном дисплее, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Мультяшный" шоу-кар Renault Twingo рассекретили прошлой осенью, но тогда заглянуть в салон не удалось. Экстерьер за пару месяцев не изменился, а в компактном салоне нашли место для импровизации. К примеру, зафиксировать планшеты или смартфоны можно на магнитах за подголовниками передних кресел, а сиденья второго ряда не только складываются 1:1, но и сдвигаются продольно.

У топ-версий ожидается панорамная крыша, медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином и цифровая приборная панель с 7-дюймовым экраном. Есть множество ниш для мелочёвки, а также USB-разъёмов. Ориентир по технике - расход электроэнергии на уровне 10 киловатт-часов на 100 километров. В таком случае покупатели смогут рассчитывать на 300-400 километров пробега без подзарядки.

Хотя до серийного производства больше года, публике уже показали на 95% готовый образ, то есть изменения в дизайне будут минимальны. Базовый Renault Twingo планируют продавать за 20 тысяч евро, значит новинка окажется на четверть дешевле более крупного хэтчбека Renault 5.