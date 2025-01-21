Новый босс RAM назвал отказ от V8 Hemi "антиамериканским". Повторно назначенный гендиректор Тим Кунискис откровенно поговорил с изданием Road & Track о проблемах тяжелых пикапов. Руководитель RAM не считает, что в падении продаж на 19% виноват отказ от мотора V8 Hemi: такой вывод делать попросту рано. Однако Тим Кунискис не доволен, что покупателей лишили возможности выбора: альтернативы "битурбошестёрке" Hurricane с 2024 года нет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Главная проблема, что мы отняли у американцев фундаментальную вещь. Когда вы отнимаете [у американцев] свободу выбора, они восстают. Имеет ли это смысл или нет, неважно. Это антиамерикански", - прокомментировал Тим Кунискис отставку V8 Hemi. Однако топ-менеджер не склонен считать переход на турбомотор единственной ошибкой: на рынке просто нет грузовиков в тех комплектациях, которые должны быть.

Впервые за десятилетие RAM 1500 уступил третью строчку в рейтинге самых продаваемых в США автомобилей. "Бронзу" по итогам 2024 года взяла Toyota RAV4. Тим Кунискис вернулся на пост гендиректора RAM совсем недавно, поэтому обещать вернуть Hemi V8 руководитель не стал. В интервью Motor1.com специалист дал понять, что прямо сейчас дополнить линейку восьмицилиндровым мотором невозможно по ряду причин - требуется и адаптация электрической архитектуры, и выстраивание работы с поставщиками.

Однако похоже, что вопрос возвращения V8 на тяжёлые пикапы прорабатывается: Тим Кунискис дал понять, что камбэк не является невозможным. Вдобавок, топ-менеджер признался в любви к многоцилиндровым агрегатам. Если избранный президент Дональд Трамп сдержит обещание и откажется от ужесточения эконорм, то ренессанс V8 вполне возможен.