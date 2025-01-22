Nissan раскрыл характеристики нового бизнес-седана N7. В открытой базе Минпромторга Китая появились подробности о четырёхдверке. В серию Nissan N7 пойдёт в первом полугодии, уже сертифицирована заднеприводная чисто электрическая (272 лошадиные силы) версия с литий-железо-фосфатным аккумулятором. Седан станет первенцем архитектуры Dongfeng-Nissan с китайской платформой-скейтбордом и получит системы автономного вождения уровня L2 фирмы Momenta, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Длина/ширина/высота Nissan N7 равны соответственно 4930/1895/1487 миллиметрам, колёсная база - 2915 миллиметров. Таким образом, японская марка практически дословно повторила eπ 007 от концерна Dongfeng: совпадает и расстояние между осями, и характеристики электродвигателей. Можно ожидать, что этим общность не ограничится.

Седан Nissan N7 может быть сделан по схеме Mazda EZ-6, только в случае "шестёрки" партнёром выступил Changan, а "семёрка" спроектирована вокруг Dongfeng. В таком случае у новинки Nissan могут быть гибридные версии с бензин-генератором и батареи разной ёмкости, а запас хода электромобилей составит 530-620 километров. Также японская фирма обещает продвинутую электронику с процессором Qualcomm Snapdragon 8295P.

Все подробности о новом седане Nissan N7 должны появиться до конца первого квартала, ведь в первом полугодии был запланирован старт продаж. А всего стратегия Arc подразумевает выпуск 30 моделей за три года, и нынешнее финансовое состояние Nissan не позволит обойтись без кооперации. Впрочем, план принимался до слияния с Honda, и коррективы возможны.