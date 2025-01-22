Китай экспортировал рекордное количество подержанных автомобилей

Китай в 2024 году нарастил экспорт подержанных автомобилей на рекордные 45%. Об этом пишет экономическое издание Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего за год Китай поставил на экспорт 400 тыс. таких автомобилей. По подсчетам газеты, на Киргизию, РФ и Узбекистан пришлось примерно 50% всех поставок подержанных автомобилей из КНР. При этом еще в 2023 году Китай стал лидером по экспорту новых автомобилей, поставив на мировой рынок 4,91 млн машин, за год нарастив экспорт в полтора раза.

Рост продаж подержанных китайских авто из Китая связали с ростом популярности китайских автомобилей в целом, уникальными развлекательными функциями, а также с низкой ценой.