Европейским автомобилем года второй год подряд стал Renault. На автосалоне в Брюсселе объявили итоги конкурса Car of the Year 2025: награды удостоился Renault 5. Второй раз с 1964 года дважды подряд автомобилем года становится представитель одной и той же марки: в 1995-1996 годах первенствовали Fiat Punto и Fiat Bravo, а в 2024-2025 годах победителями выбрали Renault Scenic и Renault 5. Французский хэтчбек с большим отрывом победил Kia EV3 и Citroen C3, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По традиции, жюри конкурса Car of the Year состояло из 60 автомобильных журналистов из 23 стран. Renault 5 (и его "заряженная" версия Alpine A290) набрали 353 балла. Другие финалисты - Kia EV3 (291 балл), Citroen C3 (215), Hyundai Inster (172), Dacia Duster (168), Cupra Terramar (165) и Alfa Romeo Junior (136). Организаторы вручили награду лично гендиректорам Renault и Alpine.

Глава французской марки Фабрис Камболив заявил, что Renault "испытывает огромную гордость за получение престижной награды". Топ-менеджер отметил, что Renault 5 делает электромобили желанными и вызывает эмоциональный отклик. "Если есть автомобиль с потенциалом преобразовать рынок электрокаров, то это он", - заключил Камболив.

В номинации "Женский автомобиль года" тоже доминировали электрокары. Лучшим городским автомобилем стал MINI Cooper, среди компактных кроссоверов первенствовал Kia EV3, а лучшим большим автомобилем стал Audi A6 e-tron. Китайские марки в число финалистов не попали.