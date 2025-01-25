Porsche стали плохо продаваться в Китае

Продажи Porsche в Китае упали почти на 30 процентов. Сложно сказать, что стало истинной причиной - замедление темпов роста экономики или небывалый подъем местных производителей, - но немцы утверждают, что виной всему кризис. В других регионах тем временем зафиксирован рост, так что на общих продажах проблемы в Поднебесной практически не отразились - минус 3% по сравнению с 2023 годом, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Porsche опубликовала данные о продажах за прошлый год. По сравнению с 2023-м они снизились на 3%, до 310 718 автомобилей. Сильнее всего "просел" Китай - на целых 28%, что якобы вызвано "сложной экономической ситуацией". В других регионах у Porsche дела идут получше. Европа выросла на 8%, Германия - на 11%, Северная Америка - на 1%, а развивающиеся страны показали рост на 6%.

В 2024-м обновились четыре из шести продуктовых линеек, доля электрифицированных машин выросла с 22 до 27 процентов, из которых почти половину составили "батарейные" спорткары. Отлично стартовал Macan второго поколения, разошедшийся с конца сентября в количестве 18 278 штук. Его "топливный" предшественник продается в несколько раз лучше (64 517 шт.), но из-за того, что его нет в Европе, для модели год закончился падением на 5%.

Плохо покупают Panamera (-13%) и Taycan (-49%), зато Cayenne прибавил 18%, 911-й - 2%, а 718 Boxster и 718 Cayman вместе выросли на 15%. Прогноз на 2025 год такой: продажи ещё сильнее будут зависеть от экономики и геополитики, однако в Porsche делают ставку на самый молодой за всю свою историю модельный ряд. Тут и рестайлинг 911-го, и новый Macan, и Panamera, и, конечно же, Cayenne, однажды уже вытащивший компанию из серьезного кризиса.