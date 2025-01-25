Volkswagen ID.7 оказался на треть «дальнобойнее»

Электрический лифтбек Volkswagen ID.7 на одной зарядке проехал 940 километров. Испытания на эффективность провели на кольце Nardo в Италии. Средняя скорость во время тестов составила 29 километров в час, что примерно соответствует скорости движения в крупных европейских городах в часы пик, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Volkswagen отчиталась об очередном достижении. В декабре на кольце Nardo, построенном в 1975-м и с 2012-го принадлежащем Porsche Engineering, одному из тест-пилотов марки удалось проехать на стандартном электрическом лифтбеке ID.7 на треть больше, чем заявлено в паспорте. При расходе энергии всего 9,2 киловатт-часа на 100 километров, эквивалент одному литру дизеля, автомобиль на одной зарядке преодолел 941 километр, хотя его запас хода по циклу WLTP составляет 709 километров.

В заезде участвовал ID.7 Pro S с батареей емкостью 86 киловатт-часов и 286-сильным электромотором. Никаких изменений ни в технику, ни в конструкцию не вносили, а значит, это был полностью серийный электрокар. Температура воздуха во время испытаний менялась от +5 до +15 градусов по Цельсию. Средняя скорость составила 29 километров в час, что соответствует скорости движения в крупных европейских городах в часы пик.

Результат для товарной машины, конечно, впечатляющий, и его можно сравнить с показателями прототипа Mercedes-Benz Vision EQXX. Он проехал от Эр-Рияда до Дубая - это 1010 километров, - и в конце пути энергии оставалось ещё на 309 километров. При этом маршрут пролегал по городским улицам и шоссе, а воздух прогревался до +34 градусов по Цельсию. Средний расход энергии составил рекордные 7,4 киловатт-часа на 100 километров, которые соответствуют 0,83 литра на "сотню" у топливных машин.