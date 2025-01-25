Анонсирован электрический кроссовер Acura RSX

Купе Acura RSX возродится в виде электрического кроссовера. Серийная модель будет основана на концепте Performance EV и получит платформу собственной разработки Honda. Премьеру новинка отпразднует уже в 2025 году, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Марка Acura решила воскресить модель RSX. Она не станет североамериканской версией новой Honda Integra (собственная Integra у "Акуры" уже есть), а окажется электрическим кроссовером, серийным воплощением концепта Performance EV. В основу новинки ляжет платформа собственной разработки. Мультимедиа будет работать на ASIMO OS, которую материнская Honda показала на выставке CES 2025. Сборку модели организуют на заводе Honda EV Hub в штате Огайо. Срок - до конца этого года.

Для Acura это будет вторая полностью электрическая модель в портфолио. Первая тоже носит историческую аббревиатуру - ZDX, но построена на "тележке" BEV3, доставшейся "Хонде" в рамках партнерства с General Motors. Электрический ZDX может быть задне- либо полноприводным, с одним или двумя электромоторами. В первом случае мощность составляет 363 лошадиные силы, во втором - 497-507. Батарея у кроссовера емкостью 102 киловатт-часа. Запас хода - до 504 километров по американскому циклу EPA.

В Honda тоже полным ходом идет работа над новыми батарейными моделями. Они войдут в так называемое нулевое семейство, и две уже рассекречены. Товарным Honda 0 достанутся узлы e-Axle (мотор, инвертор и редуктор в одном блоке) и компактный тяговый аккумулятор с высокой удельной емкостью. Кроме того, электрокары удивят сверхнизкой массой и аэродинамикой из мира автоспорта. Выпускать Honda Zero будет тот же производственный хаб в Огайо. А ещё там будут собирать лифтбеки Afeela 1 - первую модель совместного предприятия Sony Honda Mobility.