Chery Tiggo 9 разбили на краш-тесте по европейской методике

В краш-тесте по методике EuroNCAP участвовал Tiggo 9, оборудованный десятью подушками безопасности и системой автоматического вызова экстренных служб. В ходе столкновения все эйрбеги сработали штатно в первые же несколько милисекунд, создав барьер между водителем, пассажиром и дверьми. "При боковом ударе срабатывает впервые внедренная в этой модели центральная подушка безопасности, защищающая от травм, которые могут возникнуть при столкновении переднего пассажира и водителя", - рассказали в Сhery.

Передние, средние и задние стойки выдержали нагрузки и "обеспечили достаточно пространства для выживания водителя и пассажиров", заявили в Сhery. Двери с противоположной стороны автомобиля сохранили работоспособность, а топливный бак вовсе не получил повреждений.