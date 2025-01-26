https://news.day.az/autonews/1725572.html Chery Tiggo 9 разбили на краш-тесте по европейской методике Chery Tiggo 9 прошел краш-тест по методике EuroNCAP: известен результат. Компания Сhery самостоятельно провела краш-тест по европейской системе, разбив свой флагманский кроссовер о барьер на скорости 60 километров в час.
Chery Tiggo 9 разбили на краш-тесте по европейской методике
Chery Tiggo 9 прошел краш-тест по методике EuroNCAP: известен результат. Компания Сhery самостоятельно провела краш-тест по европейской системе, разбив свой флагманский кроссовер о барьер на скорости 60 километров в час. В Chery заявили, что боковое столкновение - распространенный тип ДТП, при этом считается, что именно сбоку автомобили наименее защищены ввиду небольшого буферного пространства. Однако Tiggo 9 с этим испытанием справился, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
В краш-тесте по методике EuroNCAP участвовал Tiggo 9, оборудованный десятью подушками безопасности и системой автоматического вызова экстренных служб. В ходе столкновения все эйрбеги сработали штатно в первые же несколько милисекунд, создав барьер между водителем, пассажиром и дверьми. "При боковом ударе срабатывает впервые внедренная в этой модели центральная подушка безопасности, защищающая от травм, которые могут возникнуть при столкновении переднего пассажира и водителя", - рассказали в Сhery.
Передние, средние и задние стойки выдержали нагрузки и "обеспечили достаточно пространства для выживания водителя и пассажиров", заявили в Сhery. Двери с противоположной стороны автомобиля сохранили работоспособность, а топливный бак вовсе не получил повреждений.
Силовая структура Chery Tiggo 9 на 85 процентов состоит из высокопрочной стали и у него усиленная конструкция кузова. После столкновения с барьером кроссовер сохранил функциональность, двери открывались без труда, в топливной системе не было обнаружено утечек.
Что касается функции аварийного вызова, то она автоматически сработала сразу после столкновения, передав экстренным службам информацию о местоположении автомобиля и характере аварии.
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