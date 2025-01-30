Раскрыта внешность абсолютно новой Toyota RAV4

Внешность абсолютно новой Toyota RAV4 раскрыли до дебюта. В Сети растиражировали фотографию паркетника, предположительно сделанную во время дилерской конференции GAC-Toyota. Источники считают, что на снимке изображён новый Toyota Wildlander, то есть альтер-эго "глобального" RAV4. Актуальные кроссоверы отличаются обвесами и оптикой, но салоны и центральная часть кузова у них общие. Публичная премьера ожидается в апреле: на выставках в Шанхае или Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Дизайн новинки Toyota соответствует стилю актуальной Camry XV80 и не противоречит шпионским снимкам. Похоже, японский концерн нацелен на эволюционное обновление, то есть "шестой" RAV4 будет представлять собой глубоко модернизированный кроссовер пятого поколения. Двери и выштамповки крыльев поменялись незначительно, также Toyota верна классическим ручкам.

По неофициальным данным, на большинстве рынков единственно возможным вариантом станет RAV4 с гибридной силовой установкой. Сюрпризом стратегия Toyota не стала, ведь Camry XV80 тоже электрифицирована. Однако в Китае могут остаться консервативные и относительно доступные версии с передним приводом, 2,0-литровым "атмосферником" и вариатором.

Китайские вариации Toyota RAV4 ожидаются на автосалоне в Шанхае в конце апреля. Возможно, мировой дебют модели состоится за неделю до этого по другую сторону океана: на автошоу в Нью-Йорке. На менее значимых рынках кроссовер сменит поколение позже, так что актуальный RAV4 может продержаться на конвейере до 2026 года.