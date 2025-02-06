В BMW пообещали обойтись без огромных сенсорных экранов

В BMW признали огромные дисплеи опасными. BMW недавно представила передовой информационно-развлекательный комплекс Panoramic iDrive X. Его особенности - трапецевидный центральный дисплей и тонкий экран, протянутый под лобовым стеклом от стойки до стойки. На этом BMW, по-видимому, остановится: директор по развитию марки Фрэнк Веббер заявил, что не поддастся тренду на циклопические тачскрины, назвав их бесполезными и опасными, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Основной экран комплекса iDrive последнего поколения немаленький: его диагональ равна 17,9 дюйма. В BMW считают, что этого вполне достаточно. Такой дисплей достанется всем новинкам - как электрокарам Neue Klasse, так и обновленным топливным моделям.

По мнению Веббера, экран большего размера будет отвлекать водителя от дороги. Кроме того, водителю не всегда легко дотянуться до дальнего края слишком длинного тачскрина, чтобы нажать на нужную кнопку в меню, добавил он. В Motor Authority в его словах углядели намек на Mercedes-Benz и его "гиперэкран" Hyperscreen.

На основном мониторе Panoramic iDrive X управление самыми нужными функциями расположено близко к рулю - "на расстоянии кончика пальца". Узкий дисплей можно настроить один раз, и вся важная информация будет в быстром доступе прямо под лобовым стеклом.

BMW признает несовершенство больших тачскринов, но, тем не менее, сокращает число физических кнопок. Так, iDrive избавили от джойстика для прокрутки меню: теперь управлять им можно будет голосом. Дебютирует комплекс на кроссовере BMW iX3 следующего поколения, премьера которого должна состояться в этом году.