Китайцы собираются скупить автозаводы в Европе

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм обсудил с китайскими партнерами по совместному предприятию их заинтересованность в инвестициях в Европу, однако о конкретных решениях китайской стороны по этому вопросу ничего неизвестно, сообщает reuters.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Под инвестициями в Европу подразумевается решение вопроса с судьбой двух закрывающихся заводов Volkswagen непосредственно в Германии - в Дрездене и Оснабрюке. На днях представители китайских партнеров побывали на этих предприятиях.

У Volkswagen три партнера по совместным предприятиям в Китае - SAIC, FAW и JAC. Кроме того, немцы владеют долей в Xpeng, Ни одна из этих компаний в настоящее время не имеет производственных мощностей в Европе.