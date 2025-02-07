Alfa Romeo Giulia больше не будет седаном

Alfa Romeo Giulia превратится из седана в кроссовер. В следующем поколении, которое ожидается в 2026 году, у модели будет совершенно другой кузов, - эту информацию французскому изданию L'Argus подтвердил Санто Фичили, новый генеральный директор Alfa Romeo. По словам топ-менеджера, который также возглавляет Maserati, Giulia переберется на платформу, на которой построен Stelvio, "так что вы можете себе представить, какой это будет автомобиль", - добавил он. Сarscoops предполагает, что речь идет о фастбек-кроссовере, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

По всей видимости, после смены поколения Giulia станет крупнее и выше, а чертами будет напоминать новые модели других марок, входящих, как и Alfa Romeo, в концерн Stellantis, - а именно DS No8, Peugeot 408, Citroen C5 X и грядущую Lancia Gamma. Упомянутая платформа Stelvio, на которую "переедет" Giulia, - это архитектура STLA Large, рассчитанная на автомобили с ДВС, гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

Что же касается дизайна, то одно уже известно наверняка: во всех новых моделях, включая Giulia, Alfa Romeo откажется от расположения номерного знака сбоку из-за требований к безопасности пешеходов. Об этом ранее заявил главный дизайнер итальянской марки Алехандро Месонеро-Романос. Ожидается также обновление культовой радиаторной решетки Scudetto и изменение световой подписи задних фонарей - она будет повторять форму этой самой решетки.