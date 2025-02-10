Кроссовер-кабриолет Volkswagen стал одним из бестселлеров класса. По итогам 2024 года T-Roc Convertible разошёлся тиражом 10,7 тысячи экземпляров и умудрился завоевать "серебро" в европейском сегменте кабриолетов. Необычный Volkswagen уступил только "открытым" версиям MINI One/Cooper, но опередил все двухдверки со спортивными акцентами: позади остались Porsche 911 (8,1 тысячи штук), BMW 4-Series (7,2 тыс.), Mazda MX-5 (6,4 тыс.) и BMW Z4 (5,5 тыс.), передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В статистике учтены не только 27 стран Евросоюза, но и Великобритания, и входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. В 2025 году из рейтинга кабриолетов исключат Audi A5/S5 и Porsche 718 Boxster, занявшие восьмую и девятую строчки. Также инсайдеры предполагают, что скоро BMW отправит в отставку Z4.

Успехи кабриолета Volkswagen T-Roc позволили продлить жизненный цикл модели. Изначально компактный кроссовер планировали убрать с рынка в 2025 году, но в итоге производство продолжится до 2027 года, то есть модель продержится на конвейере десять лет. В целом спрос на кабриолеты в Европе падает: к примеру, Mercedes-Benz исключил из линейки три модели за последние три года (SLC, AMG GT Roadster и S-Class Cabriolet).

Хотя кроссовер-кабриолет кажется удачным форматом на фоне успеха обычных вседорожников, на самом деле только Volkswagen T-Roc удаётся стабильно оставаться на плаву. Разработка открытых версий Nissan Murano и Range Rover Evoque оказались коммерческим провалом, и новых игроков в этом классе не видно.