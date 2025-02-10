Представлен минималистичный электробайк с режимом «Годзиллы»

Электрический мотоцикл Ichiban в стиле аниме станет серийным. Авторы проекта хотят довести прототип до стадии готового продукта, в котором будут отсылки к японской эстетике, кайдзю и мультипликации. Одной из главных фишек Ichiban станет ездовой режим Godzilla, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Запущенный два года назад промышленным дизайнером Иваном Журба виртуальный бренд Ichiban Motorcycles трансформировался в команду энтузиастов, которая ставит своей целью вывести на рынок ретрофутуристичный электробайк в стиле аниме. Источником вдохновения для проекта послужила полнометражка "Акира", а в основу дизайн-концепции лег принцип кансо (переводится как "простота") - один из семи элементов японской эстетики ваби-саби.

В отличие от мотоцикла Шотаро Канеды из "Акиры" Ichiban более реалистичен и в то же время неплохо оснащен. Двухмоторная силовая установка в пике будет выдавать 61 лошадиную силу - этого достаточного, чтобы разогнаться с места до 100 километров в час за 3,5 секунды. Батарея обеспечит 250 километров хода, а её зарядка до 70 процентов займет не больше получаса. Мотоцикл оснастят АБС, трекшн-контролем и режимом "Годзиллы" (!), активировав который можно на 10 секунд получить максимальную отдачу.

Идея использовать в качестве отправной точки японскую культуру в целом неплохая, но насколько серийный мотоцикл будет соответствовать рендерам, пока неизвестно. Также нет ни цены, ни сроков начала производства, хотя желающие могут подписаться на рассылку Ichiban Motorcycles и одними из первых получать новые обновления о статусе проекта.