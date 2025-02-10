Названы самые уязвимые места китайских автомобилей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал агентству "Прайм" о недостатках китайских автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Часто вызывает вопросы качество металла, его толщина, наличие оцинковки и антикоррозионной обработки. Подвеска китайцев не всегда в состоянии долго сопротивляться разрушительному воздействию российских дорог", - сказал специалист.

Кроме того, слишком сложное программное обеспечение может работать ненадежно и приводить к сбоям. Также нередко зимой при перепаде температур авто может просто остановится из-за нарушения контакта в проводке.