https://news.day.az/autonews/1728771.html Названы самые уязвимые места китайских автомобилей Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал агентству "Прайм" о недостатках китайских автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Часто вызывает вопросы качество металла, его толщина, наличие оцинковки и антикоррозионной обработки.
Названы самые уязвимые места китайских автомобилей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал агентству "Прайм" о недостатках китайских автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Часто вызывает вопросы качество металла, его толщина, наличие оцинковки и антикоррозионной обработки. Подвеска китайцев не всегда в состоянии долго сопротивляться разрушительному воздействию российских дорог", - сказал специалист.
Кроме того, слишком сложное программное обеспечение может работать ненадежно и приводить к сбоям. Также нередко зимой при перепаде температур авто может просто остановится из-за нарушения контакта в проводке.
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