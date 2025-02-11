Автомобилями Solaris теперь можно управлять удаленно

В пресс-службе AGR рассказали, что система "Цифровой автомобиль" превращает Солярисы в подключенные "гаджеты" с набором цифровых сервисов. Телематический блок, которым автомобили оснащаются уже на заводе, и мобильное приложение позволяют удаленно запустить двигатель, управлять центральными замками, световой аварийной сигнализацией и клаксоном. В приложении отображаются текущий пробег, местоположение машины на карте и детализированный отчет о каждой поездке, а также уровень заряда аккумулятора и количество топлива.

"Цифровой автомобиль" доступен для всех моделей Solaris - для седанов HS и KRS (Hyundai Solaris и Kia Rio соответственно), хэтчбека KRX (Kia Rio X) и кроссовера HС (Hyundai Creta).

Марка Solaris присутствует на российском рынке c февраля 2024 года, а продажи стартовали в марте. За неполный год петербургский завод AGR выпустил почти 22 тысячи автомобилей, а продал чуть более 19,2 тысячи. Из низ 23 процента - это корпоративные продажи.

По собственной оценке компании, ей удалось удержать третье место в стране по продажам седанов. В дилерскую сеть Solaris к концу года вошли 90 центров продаж и сервисного обслуживания. Больше всего ДЦ - в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.