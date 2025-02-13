Бюджетный электрокар Volkswagen: первое изображение

Компания Volkswagen рассекретила новый бюджетный электрокар. Модель "для Европы из Европы" будет выпускать завод в Вольфсбурге, где также пропишется товарный ID. 2all. Привлекательной для покупателей новинку сделает цена - около 20 тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Volkswagen показала первое изображение нового бюджетного электрокара, сборка которого будет налажена на заводе в Вольфсбурге. Премьера шоу-кара намечена на начало марта, а в 2027 году будет представлен уже товарный вариант. По словам Даниэллы Кавалло, председателя Генерального и местного производственного совета Volkswagen AG, новинка окажется подлинным "Фольксвагеном", что означает высокое качество и низкую цену - около 20 тысяч евро.

Вместе с ID. 2all бюджетник станет частью новой линейки субкомпактных электромобилей, разрабатываемых под зонтиком Brand Group Core на улучшенной версии платформы MEB. Первым на рынок выйдет ID. 2all - в 2026 году. Стоить электрокар будет чуточку дороже - немногим меньше 25 тысяч евро.

Заводу в Вольфсбурге отведена роль производственного хаба для электромобилей. После переноса сборки топливных Golf в Мексику здесь будут запущены новые производственные процессы, которые позволят выпускать новые флагманские электрические модели - Golf следующей генерации на "тележке" SSP (Scalable System Platform) и T-Roc.

С момента запуска суббренда ID в 2019 году немцы продали более 1,35 миллиона электромобилей, в том числе около 500 тысяч хэтчбеков ID.3. В прошлом году продажи в сегменте составили 383 100 машин, и с помощью девяти новых моделей, которые представят до 2027-го, Volkswagen намерен прочно закрепиться в статусе как минимум европейского лидера электрической мобильности.