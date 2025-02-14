GAC готовит для России новую версию кроссовера GS8

В ближайший месяц в России появится новый GAC GS8 Traveller. По информации "Китайских автомобилей", GAC расширит гамму кроссовера GS8 версией под названием Traveller - это произойдет уже в феврале либо в начале марта. GS8 Traveller будет отличаться от обычной "восьмерки" внедорожным дизайном экстерьера и наличием прямоугольного бокса на двери багажника. Цены пока не объявлены, но логично предположить, что стоить такой вариант будет дороже стандартного GS8, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

GAC GS8 Traveller (ранее также встречалось написание Traveler) дебютировал на автосалоне в Шанхае в 2023 году. Тогда сообщалось, что доработки адресованы любителям путешествий и активного отдыха и должны повысить внедороожный потенциал большого кроссовера. Traveller получил оригинальный дизайн радиаторной решетки с крупной надписью GAC и другие бамперы, усиленные рейлинги на крыше и прямоугольный кофр, вынесенный на багажную дверь.

Серийный вариант GS8 Traveller, фотографии которого опубликовал телеграм-канал No Limits, лишился массивных рейлингов и дополнительных источников света в виде диодной балки на крыше. Известны габариты: длина автомобиля вместе с боксом для хранения увеличилась на 130 миллиметров по сравнению со стандартной "восьмеркой", а из-за новых бамперов кроссовер стал на 26 миллиметров шире. Точные габариты - 5110×1976×1780 миллиметров при колесной базе 2920 миллиметров.

Под капотом у GS8 Traveller - двухлитровый двигатель мощностью 252 лошадиные силы. Для сравнения: у обычной "восьмерки" этот же агрегат развивает 231 силу. Коробка передач - восьмидиапазонный автомат, привод полный, с муфтой BorgWarner на задней оси.

Пять лет назад, в 2019-м, марка GAC вышла на российский рынок именно с моделью GS8 - тогда еще первого поколения. В 2024-м до нас добралась новая "восьмерка", которая продается и по сей день. Внедорожник предлагают в четырех комплектациях стоимостью от 3 699 000 до 4 449 000 рублей.