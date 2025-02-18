Американцы удивились продаже новых Audi с 5-ступенчатой "механикой". Портал Motor1.com обратил внимание, что в европейских конфигураторах до сих пор есть машины с архаичной по заокеанским меркам коробкой передач. Речь идёт о базовой версии Audi A1: с "турботройкой" 1.0 (95 л.с. и 175 Нм) сочетается 5-ступенчатая "механика". Оснащение аскетичное: фары галогеновые, диски штампованные, стояночный тормоз сделан в виде кочерги, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Audi A1 второго поколения дебютировал в 2018 году, так что жизненный цикл подходит к концу. Преемника у "младшей" модели не будет: в будущем входным билетом в мир Audi станет хэтчбек A3. Однако сейчас у Seat Ibiza и Volkswagen Polo есть "премиальный" аналог, который стоит от 23 тысяч евро. В базовой версии обычный кондиционер, тканевая обивка кресел, чёрный пластик без вставок, а вместо датчиков автопилота заглушки.

Впрочем, в гамме Audi A1 есть и "драйверские" варианты с четырёхцилиндровым 1,5-литровым двигателем (150 л.с., 250 Нм) и 7-ступенчатым "роботом". Однако такой хэтчбек стоит 28,5 тысячи евро. Мощные 2,0-литровые варианты из линейки убрали, как и полноприводные модификации Quattro. Хотя у Audi остаются массовые и недорогие машины, продажи в 2024 году упали почти на 12%.

Выходом может быть перенос производства в США: такой шаг позволит обойти новые пошлины Трампа и предложить конкурентные цены. Однако политика североамериканских президентов может быстро измениться, а организация сборки за океаном требует значительных инвестиций и времени.