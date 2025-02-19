Mercedes-Benz показал армейские тягачи повышенной проходимости. На Международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби представят спецверсии Arocs и Zetros от подразделения Special Trucks. Это трёхосные грузовики с колёсной формулой 6х6 и двускатными задними осями. Основная задача - перевозка полуприцепов с тяжелой бронетехникой или эвакуация автомобилей с помощью лебёдки. У новинок Mercedes-Benz баллистической защиты нет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Самым узнаваемым продуктом оборонного подразделения Mercedes-Benz Special Trucks является Unimog, но теперь гамма пополнилась трёхосными бескапотниками Arocs. Колёсная база растянута до 4,2 метра, допустимая масса грузовика выросла до 40 тонн, а полная масса автопоезда - до 250 тонн. От гражданских тягачей новинка отличается люком в крыше, системой контроля давления в шинах, фарами с затемнением и ливреей.

Под капотом 12,8-литровый шестицилиндровый дизель OM 460 в варианте форсировки на 421 лошадиную силу. Тяга передаётся через 12-ступенчатый "робот" с ручным режимом. Также на выставке покажут капотный тягач Mercedes-Benz Zetros: он развивает 510 лошадиных сил и способен загружать на платформу 50-тонные спецавтомобили. Для экипажа в кабине предусмотрен спальник, но брони не предусмотрено.

В 2024 году производство спецтехники Mercedes-Benz снизилось на 20% по сравнению с показателями 2023 года, однако спрос на тягачи повышенной проходимости остаётся устойчивым, поэтому Special Trucks инвестирует в разработку новых армейских грузовиков.