Новый Volkswagen Teramont полностью рассекречен до премьеры. Подразделение SAIC-VW поделилось первым тизером вседорожника с приставкой Pro, и одновременно в Сети появились снимки машин в разных комплектациях. В китайских соцсетях успели выйти мини-обзоры с салоном, а в прошлом году появились основные характеристики, так что официальная презентация превратилась в формальность. В продаже Volkswagen Teramont Pro ждут до конца марта, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Пресс-служба Volkswagen подтвердила очевидное: на смену VR6 придёт обновлённая "турбочетвёрка" EA888. В пятом поколении 2,0-литровый двигатель отличится лучшими показателями экономичности, эластичности, мощности и уменьшенным уровнем выбросов диоксида углерода. Пиковая отдача увеличится до 272 лошадиных сил и 400 Нм, разгон 0-100 сократится до 7,6 секунды, а расход топлива в смешанном цикле не превысит 8,35 литра на 100 километров.

Изменений относительно предшественника много: изменилась конструкция цилиндров и камеры сгорания, модифицирован масляный насос, увеличилось давление впрыска. Заявлены турбокомпрессор с изменяемой геометрией впуска, а также работа по полнофункциональному циклу Миллера, хотя всё это было и в чётвёртом поколении EA888. В связке с турбомотором продолжит работать "робот" 7-DSG.

Новый Volkswagen Teramont Pro на десять сантиметров длиннее за счёт больших свесов, но дизайн совсем другой: с модными "потайными" ручками и заглушками вместо решётки радиатора. По салону без откровений: та же архитектура, что и у "младших" Passat или Tiguan, тот же крупный тачскрин, практически полный отказ от аналоговых кнопок ради сенсоров.

В Китае премьера Volkswagen Teramont Pro может состояться до конца первого квартала, в марте ждут комплектаций и цен. Сейчас кроссовер уходящего поколения стоит от 173 до 331 тысячи юаней (24-45 тысячи долларов), и выйти из этого диапазона SAIC-VW вряд ли удастся.