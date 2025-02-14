Porsche готовится к массовым сокращениям

В начале февраля стало известно, что Porsche разочаровалась в электрокарах и снова инвестирует в ДВС. Сегмент BEV развивается медленнее, чем на то рассчитывали в компании, так что Porsche сосредоточится на выпуске моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками. Инвестиции в разработку новых автомобилей с ДВС составят примерно 800 миллионов евро, поэтому автопроизводитель готовится к падению прибыли. Согласно прогнозам, маржа сократится до 10-12 процентов, что значительно ниже целевого показателя в 17-19 процентов.

При этом еще несколько лет назад Porsche рассчитывала к концу десятилетия отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания и на 80 процентов электрифицировать свою модельную линейку.

В 2024 году глобальные продажи Porsche сократились на три процента, до 310 718 автомобилей, а в Китае они обвалились на 38 процентов по сравнению с 2023 годом. По другим странам показатели лучше: Европа выросла на восемь процентов, Германия - на 11 процентов, Северная Америка - на один процента, а развивающиеся страны - на шесть процентов.