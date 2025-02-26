Toyota показала первое изображение секретного электрокара для Европы

Toyota анонсировала новый кроссовер для Европы. Европейское подразделение японской марки обнародовало первое изображение и короткий видео-тизер грядущей модели, название которой пока держится в секрете. Из официального релиза следует, что полностью новинку покажут 12 марта, при этом никаких других подробностей в публикации не приводится. Ожидается, что это будет готовый к серийному производству электрический кроссовер с купеобразным кузовом.

На пока единственном изображении запечатлен автомобиль в профиль. На затемненном тизере можно рассмотреть лишь его силуэт - покатую крышу с антенной-"плавником", рельефный капот, узкую оптику спереди и сзади, а также обычные дверные ручки. Похоже, что это кросс-купе, а значит, вероятно, таинственная новинка - это серийное воплощение концепта Toyota bZ Compact SUV 2022 года. Если это так, но в модельной линейке марки она займет ступень ниже bZ4X и станет электрической альтернативой кроссоверу C-HR, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Упомянутый bZ Compact SUV показали несколько лет назад на автосалоне в Лос-Анджелесе. У шоу-кара был сдвоенный спойлер и штурвал вместо традиционного рулевого колеса, напоминающий тот, который устанавливается в современные Tesla. Впрочем, серийному кроссоверу ни то, ни другое, скорее всего, не достанется.

Пока линейка bZ представлена кроссовером bZ4X и седаном bZ3. Кроссовер продается Японии, Китае, США и Европе, и с этой моделью у Toyota возникали проблемы. Спустя всего полгода после начала продаж у электрокара обнаружился опасный дефект - выяснилось, что при резких поворотах и торможении у кроссовера могут отвалиться колеса. Из-за этого Toyota пришлось отозвать и даже выкупить у клиентов уже проданные машины.

Что же касается седана bZ3, то его Toyota разработала совместно с китайскими BYD и FAW. Он продается в КНР, где стоит дешевле своего главного конкурента в лице Tesla Model 3. Так, базовый заднеприводный седан со 184-сильным электродвигателем и автономностью 517 километров (CLTC) оценили в 169,8 тысячи юаней (примерно два миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Всего же в семейство bZ войдут семь электромобилей.