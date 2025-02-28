Mansory доработала Tesla Cybertruck

Ателье Mansory доработало Tesla Cybertruck. Электрическому пикапу достался углепластиковый обвес, 26-дюймовые колеса и полностью перешитый салон. Разумеется, это лишь один из вариантов кастомизации, и у заказчиков есть возможность выбора цветов, отделочных материалов и прочего, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ателье Mansory разработало комплексную программу тюнинга для Tesla Cybertruck. Называется она Elongation (растяжение), хотя ни растягивать, ни удлинять электрокар, конечно же, не будут. В сущности всё сведется к установке обвеса из прессованного углеволокна, причем детали можно оставить как есть либо окрасить в любой цвет. Пакет включает оба бампера, боковые юбки, экстравагантные накладки на колесные арки и два отдельных спойлера на корме в стиле Ferrari FXX K.

Вдобавок тюнеры установят 26-дюймовые колеса с шинами размерностью 315/40 и полностью перешьют салон. На демонстрационном автомобиле он выполнен в черно-белой цветовой гамме с контрастными вставками и накладками из углепластика. В общем, берем любой из проектов Mansory - от Rolls-Royce Cullinan до Lamborghini Urus - и увидим плюс-минус то же самое.

Единственное, что осталось нетронутым - это силовая установка. По правде говоря, данных об исходной машине нет, но предположим, что это топовое исполнение Cyberbeast, оснащенное трехмоторной системой с комбинированной отдачей 857 лошадиных сил и 1396 Нм крутящего момента. В стоке такой Cybertruck может разогнаться до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,6 секунды, максималка - 210 километров в час.