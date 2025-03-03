Жителей США предупредили об исчезновении некоторых автомобилей

Пошлины США на канадский и мексиканский импорт могут привести к подорожанию ряда автомобилей на 12 тысяч долларов, а некоторые и вовсе рискуют пропасть из продажи. Об этом сообщило издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, исследование, проведенное Anderson Economic Group, показало, что выпуск внедорожника подорожает как минимум на четыре тысячи долларов. Стоимость производства электромобилей вырастет в три раза. Как следствие, почти мгновенно упадут продажи ряда моделей.

Кроме того, 25-процентные пошлины грозят усугубить кризис доступности автомобилей. Даже до введения пошлин цены на них приближались к среднему значению в 50 тысяч долларов, что на 20 процентов больше, чем пять лет назад. Это значит, что под вопросом оказываются предвыборные обещания президента США Дональда Трампа остановить инфляцию.

Есть версия, что в итоге продажи автомобилей в США могут упасть на полмиллиона штук.