Посмотрите на уникальный шестиколесный Suzuki Jimny, который можно купить

Шесть колес и цвет Audi: с молотка пустят уникальный Suzuki Jimny. Монструозный внедорожник выставлен на аукцион, который проводит британский Historics Auctioneers. Изначально это был обычный трехдверный Jimny, который привезли в Великобританию из Японии. За доработку автомобиля взялась местная компания Mocho Fabrication из Котсуолдса, которая удлинила колесную базу внедорожника и добавила третью ось под грузовым отсеком, а также перекрасила его в серый оттенок Nardo Grey из палитры Audi, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Из карточки аукционного дома следует, что за основу был взят Suzuki Jimny 2019 года выпуска, его пробег на сегодняшний день составляет всего 6,8 тысячи километров, автомобиль сертифицирован для дорог общего пользования. Лот оценивается в сумму 40-50 тысяч фунтов стерлингов. Торги продолжаются.

Для превращения базового трехдверного Jimny в шестиколесный внедорожник использовались оригинальные детали, включая штатный мост. Привод передается только на переднюю и среднюю оси, коробка передач автоматическая. В отделке салона применена кожа в оттенках черного и светло-серого, а из оснащения заявлена мультимедийная система с Apple CarPlay и сразу два запасных колеса. Обут этот Jimny в новый комплект грязевых шин.

Между тем оригинальный Suzuki Jimny сейчас находится на подъеме, и все благодаря пятидверной версии, производство которой запустили в Индии. Недавно Suzuki решила поставлять этот вариант модели из Индии в родную Японию, и это вызвало ажиотаж: желающих купить пятидверный Jimny оказалось так много, что прием заявок даже пришлось приостановить.

Пятидверный внедорожник отличается от стандартного трехдверного растянутой на 340 миллиметров колесной базой, общая длина автомобиля выросла на полметра, до 3,9 метра. Комплектация фиксированная, выбирать можно только коробку передач - четырехступенчатый автомат или пятиступенчатую "механику".

Suzuki рассчитывала ежемесячно продавать 1200 таких машин, но всего за четыре дня удлиненный внедорожник собрал 50 тысяч предзаказов - спрос в Японии намного превысил производственные возможности индийского завода.